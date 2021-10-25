Після 219 днів тепла у Києві зафіксували перші морози

Наприкінці жовтня експерти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували перше осіннє зниження температури до відмітки -0,5 градуса. Таку відмітку термометри показали 25 жовтня.

Спеціалісти стверджують, що безморозний період цього року тривав 219 днів. Навесні метеорологи востаннє фіксували мінусову температуру 13 березня.

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Кліматологи кажуть, що середня тривалість безморозного періоду у столиці дорівнює 197 днів.

Тепло протрималося набагато довше

Згідно з даними наглядів, середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня.

Найкоротші безморозні періоди фіксували у 1902 та у 1945 роках – 144 дні.

Довше за все морози не завітали у Київ у 2008 та 2013 роках. Тоді період тепла тривав 223 дні.

За даними експертів, попри перші заморозки зарано казати про офіційне настання зими. Вона почнеться, коли середньодобова температура повітря перейде через відмітку у 0°C в бік зниження. В середньому це стається 29 листопада.

За інформацією сервісу Gismeteo, найближчі 10 днів у Києві буде відносно тепло. 26 жовтня вночі стовпчики термометрів покажуть 0°C, однак аж до 3 листопада мінімальна температура сягатиме +5°C.