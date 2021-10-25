Специалисты утверждают, что безморозный период в этом году продолжался 219 дней. Весной метеорологи в последний раз фиксировали минусовую температуру 13 марта.

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Климатологи говорят, что средняя продолжительность безморозного периода в столице равна 197 дням.

Тепло продержалось намного дольше

Согласно данным наблюдений, средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 21 октября.

Самые короткие безморозные периоды фиксировали в 1902 и в 1945 годах – 144 дня.

Дольше всего морозы не посещали Киев в 2008 и 2013 годах. Тогда период тепла длился 223 дня.

По данным экспертов, несмотря на первые заморозки рано говорить об официальном наступлении зимы. Она начнется, когда среднесуточная температура воздуха перейдет через отметку в 0°C в сторону понижения. В среднем это происходит 29 ноября.

По информации сервиса Gismeteo, ближайшие 10 дней в Киеве будет относительно тепло. 26 октября ночью столбики термометров покажут 0°C, однако вплоть до 3 ноября минимальная температура будет достигать +5°C.