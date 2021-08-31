Після зливи під Києвом зробили "кладовище" автономерів

У Вишгороді на Київщині внаслідок негоди 30 серпня багато людей втратили номери автівок. У мережі опублікували фото, щоб кожен віднайшов свій автомобільний знак.

"Кладовище" автономерів розташоване на розі Набережної та проспекту Шевченка у Вишгороді.Про це розповів очевидець Олександр Щербаков у місцевій фейсбук-спільноті.

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Чоловік одразу публікує фото, щоб кожен міг знайти втрачені автономери. На фото видно, що знаків близько 25. Їх прикріпили на паркані, щоб люди точно звернули увагу на автономери.

Очевидець пише, що свої, на жаль, не віднайшов. Проте у спільноті публікує номер, мабуть, з надією що хтось побачить їх.

Користувачі мережі пишуть, що їх могло "принести" з площі Шевченка. Хтось із людей жартує, а хтось просить забрати номери, щоб часом їх не викрали і не почали продавати.

У Києві через негоду люди загубили свої автономери / Фото з фейсбуку "Вишгород"

Люди втратили автономери під час зливи 30 серпня. Тоді автівки "плавали" на затоплених вулицях.

Текст публікації в групі "Вишгород":

Автомобільні номери, перехрестя Набережної та проспекту Шевченка, можливо комусь буде корисно.

Свої ми не знайшли АА2618.

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