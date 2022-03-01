З питною водою в кранах в Києві все гаразд: спростування фейку

У КМДА запевнили, що інформація про те, що бракує хлору для питної води, є фейком. У "Київводоканалі" кажуть, що знезаражують воду згідно з усі ма правилами.

Раніше в мережі поширювали інформацію, що, мовляв, через війну хлору недостатньо. Дозування його зменшилось, отож, начебто, якість питної води погіршилась.

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У "Київводоканалу" достатньо реагентів

Ба більше, у таких дописах зазначали, що навіть зуби чистити треба кип'яченою водою. Проте це виявилось неправдою.

"Київводоканал" має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог,

– пояснили у КМДА.

Також фахівці нагадали, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами,

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