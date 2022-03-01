Раньше в сети распространяли информацию, что, мол, в результате хлора недостаточно. Дозировка его уменьшилась, поэтому качество питьевой воды ухудшилось.

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У "Киевводоканала" достаточно реагентов

Более того, в таких сообщениях отмечали, что даже зубы чистить надо кипяченой водой. Однако это оказалось неправдой.

У "Киевводоканала" есть достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с санитарными требованиями,

– пояснили в КГГА.

Также специалисты напомнили, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора, более современными реагентами.