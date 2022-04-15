По 40 – 50 тисяч людей щодня заїжджають до Києва, – Поворозник

Влада Києва неодноразово повторювали, що повертатися в місто не можна. Однак щодня приїжджають у столицю десятки тисяч людей.

Це помітно за чергами на в'їзд у столицю. Про це розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник в ефірі національного марафону, повідомляє 24 канал.

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"Приблизно 40 – 50 тисяч людей щодня заїжджають у Київ", – наголосив Поворозник.

У місті є транспортні проблеми

За його словами, основні проблеми столиці – транспортні. Логістичних проблем щодо їжі чи товарів першої необхідності зараз немає.

"Транспортні проблеми виникли через те, що майже понад місяць Київ готували до оборони – фортифікаційні споруди, блокпости, які зараз не дають змоги повноцінно працювати дорожній мережі і пасажирському транспорту", – пояснив Поворозник.

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