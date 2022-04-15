Это заметно по очереди на въезд в столицу. Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в эфире национального марафона, сообщает 24 канал.

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"Приблизительно 40 – 50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев ", – подчеркнул Поворозник.

В городе транспортные проблемы

По его словам, основные проблемы столицы – транспортные. Логистических проблем в еде или товарах первой необходимости сейчас нет.

"Транспортные проблемы возникли из-за того, что почти больше месяца Киев готовили к обороне – фортификационные сооружения, блокпосты, которые сейчас не позволяют полноценно работать дорожной сети и пассажирскому транспорту", – объяснил Поворозник.