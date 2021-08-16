Побиття журналіста Кужельного у Києві: двом юнакам зі Львова оголосили підозри
Джерело:Поліція Києва
Поліція оголосила підозри двом молодикам, які ображали й побили журналіста видання "Букви" під час протестів біля Офісу президента. Обидва приїхали у Київ зі Львова.
Одному з підозрюваних близько 17 років, він 2004 року народження. Іншому нападнику близько 20-и. Їм загрожує тюрма до 5 років.
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Наразі суд вирішує про запобіжний захід. Правоохоронці також встановлюють ролі інших учасників цього інциденту, тож підозрюваних може стати більше.
Сказати "пробачте" не достатньо
Також в поліції підкреслили, що вибачення за скоєння злочину не передбачає звільнення від відповідальності.
Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку,
– пише пресслужба Київської поліції.
Також правоохоронці нагадали, що членство у будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях також не звільняє від відповідальності.
Побиття журналіста молодики знімали на відео / Фото "Букви"
Побиття журналіста "Букв": головне
- 14 серпня біля Офісу президента відбувалась акція протесту націоналістів. Найбільше там було представників "Національного корпусу".
- Активісти вимагали припинити капітуляцію, яка на їх думку, відбувається на фронті. Також "Нацкорпус" протестував через арешт їх членів. Їх підозрюють у рекеті. Наразі затримано 6 осіб.
- На акції стались сутички між представниками "Нацкорпусу" й поліцією.
- 8 поліцейських отримали травми.
- Кілька молодиків, які ймовірно дотичні до руху "Нацкорпусу", напали на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного.
- Вони спочатку його ображали, а потім жорстоко побили. Журналіст, як подумали нападники, нібито "зливав" якісь данні.
В "Нацкорпусі" засудили дії молодиків
У телеграм-каналі "Національний корпус" поширили заяву щодо побиття Олександра Кужельного. В партії засудили дії молодиків й підкреслили, що вони "вже понесли покарання".
Заява "Нацкорпусу" щодо постраждалого на акції журналіста:
Стало відомо, що під час сьогоднішньої акції стався інцидент з нападом на журналіста видання “Букви” Олександра Кужельного. На даний момент нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру.
Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент в Олександра, адже це відбулось на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо.
Також у дописі розмістили фотографію Андрія Білецького з Олександром Кужельним.
Білецький тисне руку журналісту / Фото "Нацкорпусу"