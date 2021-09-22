Починаючий блогер: у Києві підліток намагався розтрощити орендний електросамокат

Молодий хлопець заради відео для соцмереж знущався з недешевого електросамоката компанії Bolt. Інцидент стався у Києві 21 вересня.

Запис своїх хуліганських вчинків зловмисник залив до себе в інстаграм. Втім, коли користувачі почали засуджувати підлітка за його вчинок, той видалив сторінку.

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Жителі Києва хайпу не оцінили. Тому навіть почали з'ясовувати особу хлопця.

Веселилася вся компанія

Відео зі спробами знищити прокатний електросамокат Bolt виклав у соцмережі користувач з нікнеймом vladosik753.

Інцидент стався на сходах до пам’ятника Магдебурзькому праву на Набережному шосе.

Хлопець спочатку спустив самокат з висоти, а згодом – почав на ньому їхати.

Під сміх друзів, які знімали це на відео, він розкрутив транспортний засіб та кинув його на тротуар.

Жителі столиці, які побачили відео за участю підлітка, залишили коментарі майже під кожним його дописом. Крім того, небайдужі громадяни вирішили знайти хулігана та поспілкуватися з ним.

Також користувачі зазначили, що служба безпеки Bolt знайде зловмисника набагато швидше, аніж навіть поліцейські.

Дивіться відео спроби знищення електросамоката Bolt підлітком у Києві: