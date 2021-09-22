Запись своих хулиганских поступков злоумышленник залил к себе в инстаграм. Впрочем, когда пользователи начали осуждать подростка за его поступок, то удалил страницу.

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Жители Киева хайп не оценили. Поэтому даже начали выяснять личность парня.

Веселилась вся компания

Видео с попытками уничтожить прокатный электросамокат Bolt выложил в соцсети пользователь с никнеймом vladosik753.

Инцидент произошел на лестнице к памятнику Магдебургскому праву на Набережном шоссе.

Парень сначала спустил самокат с высоты, а впоследствии – начал на нем ехать.

Под смех друзей, которые снимали это на видео, он раскрутил транспортное средство и бросил его на тротуар.

Жители столицы, увидели видео с участием подростка, оставили комментарии почти под каждым его сообщением. Кроме того, неравнодушные граждане решили найти хулигана и пообщаться с ним.

Также пользователи отметили, что служба безопасности Bolt найдет злоумышленника гораздо быстрее, чем даже полицейские.

Смотрите видео попытки уничтожения электросамоката Bolt подростком в Киеве: