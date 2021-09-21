Самокатника, який формально не порушував правил дорожнього руху, зняв на відеореєстратор один з учасників руху. Стався інцидент на Дніпровському шосе у Києві.

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Водії просять владу відреагувати

Судячи з відео, власник електросамокату рухався навіть швидше, аніж деякі автівки – зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

Це викликало неабияке обурення як у автора відео, так і у користувачів, які подивилися запис. Оскільки чоловік наражає на небезпеку не тільки себе, але й інших учасників руху.

Крім того, автовласники зазначили, що оштрафувати чоловіка за порушення правил дорожнього руху поліцейські не можуть. Оскільки формально електросамокатники не визнані повноцінними учасниками руху.

Саме через те, що подібні випадки на дорозі є вкрай небезпечними, а власники самокатів почуваються на проїзній частині дуже нахабно, водії просять владу хоча б якось відреагувати на подібну колізію та врегулювати правила і для них.

Дивіться відео поїздки електросамокатника зі швидкістю 80 кілометрів на годину:

Згідно зі статистикою, навіть попри обмеження швидкості руху в центрі Києва, у столиці щодня травмуються десятки пілотів електросамокатів. Більшість з них є клієнтами сервісів, які надають транспортні засоби в оренду.