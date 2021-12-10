На Подолі автівка врізалася у швидку допомогу і перекинула її: кадри моторошної ДТП

У Подільському районі столиці авто Chevrolet Volt на перехресті врізалося у швидку допомогу. Аварія сталася ввечері 10 грудня.

У результаті зіткнення реанімобіль перекинувся на бік. Травм зазнали його водій та двоє лікарів, які їхали на виклик до хворого. Що ж до кермувальника легковика, то він відмовився від ушпиталення.

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Не зупинили навіть маячки

Швидка допомога їхала з вулиці Електриків у напрямку вулиці Костянтинівської.

Оскільки виклик був терміновим, карета увімкнула проблискові маячки.

Однак в один момент з Новокостянтинівської вилетів Chevrolet і вдарив швидку з такою силою, що вона перекинулася.

За інформацією телеграм-каналу KIEVMAP, легковик після зіткнення загорівся, але його миттю загасили.

Для з'ясування обставин автотрощі на місце прибули слідчі.

На Подолі авто перекинуло швидку допомогу: відео

Тексти публікацій "Вартових Еспресо", KIEVMAP:

Фото з місця дорожньо-транспортної пригоди, де Chevrolet перекинув швидку. Нагадаємо, у Подільському районі столиці сталася аварія за участі автомобіля швидкої. Як вдалося дізнатися "Вартовим Еспресо" зі слів свідків, швидка рухалася вулицею Електриків з увімкненими проблисковими маячками у напрямку вулиці Новокостянтинівської.

У цей час з вулиці Новокостянтинівської у напрямку центру рухався автомобіль Chevrolet Volt. Він по дотичній вдарив Mercedes медиків, внаслідок чого той перекинувся на бік.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримали водій швидкої та двоє лікарів, які їхали на виклик. Їх госпіталізували до медзакладу. Водій Chevrolet від госпіталізації відмовився. На місці працює слідчо-оперативна група, яка і з'ясує деталі автопригоди.

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Дорожньо-транспортна пригода з перекиданням швидкої. На перехресті швидка увімкнула сирену, й у цей момент в неї влетіла машина. Автівка, яка врізалася, загорілася, але її одразу ж загасили.