На Подолі авто збило школяра, який перебігав дорогу: дитину забрали в "Охматдит"
Джерело:телеграм-канал dtp.kiev.ua
У Києві на вулиці Костянтинівській (Подільський район) 10-річного школяра збила машина. Це трапилося 6 грудня.
Оскільки батьків поряд з дитиною не було, небайдужі перехожі вирішили не чекати їх і негайно викликали на місце медиків.
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Нехтування правилами призвело до нещастя
- Хлопчик нібито перебігав дорогу, не озираючись по сторонах.
- Зрештою на нього наїхав легковик Mazda.
- Дитина вижила, однак отримала серйозні травми: вона плакала та не могла підвестися на ноги.
- Через це потерпілого госпіталізували до столичної лікарні "Охматдит".
Хлопчик на самокаті опинився під колесами на тротуарі: подібне
Наприкінці жовтня водій кросовера Citroen скоїв наїзд на дитину в Ірпені. Хлопчик їхав на самокаті тротуаром, але кермувальника з невідомих причин теж туди занесло.
У києві на Подолі хлопчик потрапив під авто: відео
Текст публікації dtp.kiev.ua:
У Києві на вулиці Костянтинівській хлопчик років 10 побіг, не озираючись, через дорогу і потрапив під авто Mazda. Живий, встати не може, забрали до "Охматдиту". Батьків чекати не стали, бо постраждав дуже. Але зазвичай чекають.