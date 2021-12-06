На Подолі авто збило школяра, який перебігав дорогу: дитину забрали в "Охматдит"

У Києві на вулиці Костянтинівській (Подільський район) 10-річного школяра збила машина. Це трапилося 6 грудня.

Оскільки батьків поряд з дитиною не було, небайдужі перехожі вирішили не чекати їх і негайно викликали на місце медиків.

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Нехтування правилами призвело до нещастя

Хлопчик нібито перебігав дорогу, не озираючись по сторонах.

Зрештою на нього наїхав легковик Mazda.

Дитина вижила, однак отримала серйозні травми: вона плакала та не могла підвестися на ноги.

Через це потерпілого госпіталізували до столичної лікарні "Охматдит".

Хлопчик на самокаті опинився під колесами на тротуарі: подібне

Наприкінці жовтня водій кросовера Citroen скоїв наїзд на дитину в Ірпені. Хлопчик їхав на самокаті тротуаром, але кермувальника з невідомих причин теж туди занесло.

У києві на Подолі хлопчик потрапив під авто: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

У Києві на вулиці Костянтинівській хлопчик років 10 побіг, не озираючись, через дорогу і потрапив під авто Mazda. Живий, встати не може, забрали до "Охматдиту". Батьків чекати не стали, бо постраждав дуже. Але зазвичай чекають.