Поскольку родителей рядом с ребенком не было, неравнодушные прохожие решили не ждать их и немедленно вызвали на место медиков.
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Пренебрежение правилами привело к несчастью
- Мальчик якобы перебегал дорогу, не оглядываясь по сторонам.
- На него наехала легковушка Mazda.
- Ребенок выжил, однако получил серьезные травмы: он плакал и не мог встать на ноги.
- Поэтому пострадавшего госпитализировали в столичную больницу "Охматдет".
Мальчик на самокате оказался под колесами на тротуаре: подобное
В конце октября водитель кроссовера Citroen совершил наезд на ребенка в Ирпене. Мальчик ехал на самокате по тротуару, но водителя по неизвестным причинам тоже туда занесло.
В Киеве на Подоле мальчик попал под автомобиль: видео
Текст публикации dtp.kiev.ua:
В Киеве на улице Константиновской мальчик лет 10 побежал, не оглядываясь, через дорогу и попал под машину Mazda. Жив, встать не может, забрали в "Охматдет". Родителей ждать не стали, потому что пострадал сильно. Но обычно ждут.