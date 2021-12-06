Оскільки батьків поряд з дитиною не було, небайдужі перехожі вирішили не чекати їх і негайно викликали на місце медиків.

До теми Збив дитину і втік: правоохоронці затримали польського далекобійника аж на Волині

Нехтування правилами призвело до нещастя

  • Хлопчик нібито перебігав дорогу, не озираючись по сторонах.
  • Зрештою на нього наїхав легковик Mazda.
  • Дитина вижила, однак отримала серйозні травми: вона плакала та не могла підвестися на ноги.
  • Через це потерпілого госпіталізували до столичної лікарні "Охматдит".

Хлопчик на самокаті опинився під колесами на тротуарі: подібне

Наприкінці жовтня водій кросовера Citroen скоїв наїзд на дитину в Ірпені. Хлопчик їхав на самокаті тротуаром, але кермувальника з невідомих причин теж туди занесло.

У києві на Подолі хлопчик потрапив під авто: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

У Києві на вулиці Костянтинівській хлопчик років 10 побіг, не озираючись, через дорогу і потрапив під авто Mazda. Живий, встати не може, забрали до "Охматдиту". Батьків чекати не стали, бо постраждав дуже. Але зазвичай чекають.