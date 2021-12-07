На Подолі у Києві з'явиться новорічна локація зі сніговою гіркою та ковзанкою

08:45

На Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного у Києві з 19 грудня до 23 січня працюватиме чимала святкова локація під назвою "Різдво на Подолі". Облаштуванням розважальної локації займатиметься компанія "Спортлаб".