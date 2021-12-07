На Подолі у Києві з'явиться новорічна локація зі сніговою гіркою та ковзанкою
Джерело:КМДА
На Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного у Києві з 19 грудня до 23 січня працюватиме чимала святкова локація під назвою "Різдво на Подолі". Облаштуванням розважальної локації займатиметься компанія "Спортлаб".
Відповідна інформація з'явилася на сайті КМДА. Відвідувачі матимуть змогу покататись на ковзанах, з'їхати з великої снігової гірки, відвідати атракціони та резиденцію святого Миколая.
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Крім того, на Контрактовій площі працюватиме фуд-зона з будиночками у стилі традиційних європейських ярмарків. Продаватимуть там різдвяні крафтові сувеніри.
Вперше створять прогулянкову ковзанку
- Згідно з розпорядженням КМДА та Департаменту культури, на Подолі побудують ялинку і ярмарок, які прикрасять 20 тисячами ліхтариків.
- Замість звичайної ковзанки організатори свят облаштують прогулянкову, довжиною понад 200 метрів та шириною 6. На ній працюватиме альтанка для відпочинку, музичною сценою та кав'ярнею.
- У центрі ковзанки працюватиме лаунж-зона з оркестром та сценою.
- Крім того, на Подолі облаштують тюбінгові гірки заввишки 6 метрів та з оглядовим майданчиком на вершині.
Гастрономічною складовою займатиметься гастрофестиваль "Вулична Їжа" і "Бухта".
У святокові та вихідні організатори запланували активну розважальну програму. Дітей вітатиме святий Миколай.