Соответствующая информация появилась на сайте КГГА. Посетители смогут прокатиться на коньках, съехать с большой снежной горки, посетить аттракционы и резиденцию святого Николая.

Киев погрузился в подготовку к Новому году: яркие предпраздничные фото

Кроме того, на Контрактовой площади будет работать фуд-зона с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок. Там будут продавать рождественские крафтовые сувениры.

Впервые создадут прогулочный каток

Согласно распоряжению КГГА и Департамента культуры, на Подоле построят елку и ярмарку, которые украсят 20 тысячами фонариков.

Вместо обычного катка организаторы праздников обустроят прогулочный, длиной более 200 метров и шириной 6. На нем будет работать беседка для отдыха, музыкальная сцена и кафе.

В центре катка будет работать лаунж-зона с оркестром и сценой.

Кроме того, на Подоле обустроят тюбинговые горки высотой 6 метров и со смотровой площадкой на вершине.

Гастрономической составляющей будет заниматься гастрофестиваль "Уличная Еда" и "Бухта".

В праздники и выходные организаторы запланировали активную развлекательную программу. Детей будет поздравлять святой Николай.