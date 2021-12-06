В частности, там уже успели установить каркас под зеленую красавицу, основу будущего вертепа и первые деревянные домики зимней ярмарки. Кроме того, коммунальщики начали монтировать праздничную сцену и металлический забор.

Актуально Киев на пороге праздников: на Банковой уже установили каток – фото новой локации



На Софийской площади уже установили каркас под главную елку / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Перед Софией Киевской монтируют праздничную сцену / Фото Валентины Полищук, 24 канал



В центре столицы уже появились первые домики рождественской ярмарки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



У подножия будущей елки уже установили основу под вертеп. / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Для монтажа частей декораций на Софийскую площадь пригнали специальную технику / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Коммунальщики готовятся к празднику даже в непогоду / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На площади начали устанавливать металлический забор / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Открытие главной елки в Киеве состоится 19 декабря / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Работы по украшению Софийской площади продолжаются даже вечером / Фото Валентины Полищук

Обратите внимание! Всего в Киеве к праздникам откроют 14 празднично-развлекательных зон.

Как киевлянам будут создавать сказочную атмфосферу

Кроме Софийской площади, новогодние локации также будут обустроены на Владимирском проезде, в Мариинском парке и на эстраде Городского сада.

Там горожане и гости Киева смогут найти множество фотозон, фуд-корты, детские игрушки, музей новогодних украшений, мастерскую, каток и т.д.

Главной темой стилизации города столицы к праздникам станет рождение Иисуса Христа.

Что касается угощений, которые смогут приобрести посетители праздничного городка, то у них будет формат "to go" – это будут разнообразные закуски, которые люди будут брать сразу на прилавках без ожидания. Такой формат необходим из-за карантинных ограничений.

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