Відповідна інформація з'явилася на сайті КМДА. Відвідувачі матимуть змогу покататись на ковзанах, з'їхати з великої снігової гірки, відвідати атракціони та резиденцію святого Миколая.

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Крім того, на Контрактовій площі працюватиме фуд-зона з будиночками у стилі традиційних європейських ярмарків. Продаватимуть там різдвяні крафтові сувеніри.

Вперше створять прогулянкову ковзанку

Згідно з розпорядженням КМДА та Департаменту культури, на Подолі побудують ялинку і ярмарок, які прикрасять 20 тисячами ліхтариків.

Замість звичайної ковзанки організатори свят облаштують прогулянкову, довжиною понад 200 метрів та шириною 6. На ній працюватиме альтанка для відпочинку, музичною сценою та кав'ярнею.

У центрі ковзанки працюватиме лаунж-зона з оркестром та сценою.

Крім того, на Подолі облаштують тюбінгові гірки заввишки 6 метрів та з оглядовим майданчиком на вершині.

Гастрономічною складовою займатиметься гастрофестиваль "Вулична Їжа" і "Бухта".

У святокові та вихідні організатори запланували активну розважальну програму. Дітей вітатиме святий Миколай.