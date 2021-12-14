На Подолі водійка на швидкості врізалася в будівлю Нацгвардії: фото з місця автотрощі
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
У Києві на Подолі трапилася приголомшлива аварія. Вранці 14 грудня на Контрактовій площі водійка Renault на швидкості врізалася у будівлю Національної гвардії України.
На щастя, в результаті автотрощі ніхто з людей не постраждав. Серйозні пошкодження отримала лише автівка.
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Жінка не впоралася з кермуванням і врізалася в будівлю Нацгвардії / Фото "Києва оперативного"
Небезпечні викрутаси
- На фото з місця пригоди видно, що некерована автівка врізалася в стіну.
- Від удару їй розтрощило бампер.
- Попередньо відомо, що жінка не впоралася з керуванням.
- Її машину нібито занесло на слизьких трамвайних коліях.
На щастя, в автотрощі ніхто не постраждав / Фото dtp.kiev.ua
Від удару в автівки розбився бампер / Фото dtp.kiev.ua
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Текст публікації "Києва оперативного":
На Подолі в будівлю Нацгвардії ледь не влетіла панянка на Renault. Схоже, що не впоралася із кермуванням на слизьких трамвайних коліях. На щастя, минулося без потерпілих.