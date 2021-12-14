К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал. Серьезные повреждения получил только автомобиль.

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Женщина не справилась с управлением и врезалась в здание Нацгвардии / Фото "Киева оперативного"

Опасные выкрутасы

На фото с места происшествия видно, что неуправляемый автомобиль врезался в стену.

От удара у него оторвало бампер.

Предварительно известно, что женщина не справилась с управлением.

Ее машину якобы занесло на скользких трамвайных путях.



К счастью, в аварии никто не пострадал / Фото dtp.kiev.ua



От удара у машины разбился бампер / Фото dtp.kiev.ua

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Текст публикации "Киева оперативного":

На Подоле в здание Нацгвардии чуть не влетела женщина на Renault. Похоже, что не справилась с управлением на скользких трамвайных путях. К счастью, обошлось без пострадавших.