К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал. Серьезные повреждения получил только автомобиль.

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ДТП на Подолі, Renault врізався в будівлю НацгвардіїЖенщина не справилась с управлением и врезалась в здание Нацгвардии / Фото "Киева оперативного"

Опасные выкрутасы

  • На фото с места происшествия видно, что неуправляемый автомобиль врезался в стену.
  • От удара у него оторвало бампер.
  • Предварительно известно, что женщина не справилась с управлением.
  • Ее машину якобы занесло на скользких трамвайных путях.

ДТП на Подолі, авто врізалося в будівлю Нацгвардії на Контрактовій площі
К счастью, в аварии никто не пострадал / Фото dtp.kiev.ua

Аварія на Подолі, машина Renault в'їхала в будівлю НГУ
От удара у машины разбился бампер / Фото dtp.kiev.ua

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Текст публикации "Киева оперативного":

На Подоле в здание Нацгвардии чуть не влетела женщина на Renault. Похоже, что не справилась с управлением на скользких трамвайных путях. К счастью, обошлось без пострадавших.