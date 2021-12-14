На щастя, в результаті автотрощі ніхто з людей не постраждав. Серйозні пошкодження отримала лише автівка.

До теми На Подолі автівка врізалася у швидку допомогу і перекинула її: кадри моторошної ДТП

ДТП на Подолі, Renault врізався в будівлю Нацгвардії
Жінка не впоралася з кермуванням і врізалася в будівлю Нацгвардії / Фото "Києва оперативного"

Небезпечні викрутаси

  • На фото з місця пригоди видно, що некерована автівка врізалася в стіну.
  • Від удару їй розтрощило бампер.
  • Попередньо відомо, що жінка не впоралася з керуванням.
  • Її машину нібито занесло на слизьких трамвайних коліях.

ДТП на Подолі, авто врізалося в будівлю Нацгвардії на Контрактовій площі
На щастя, в автотрощі ніхто не постраждав / Фото dtp.kiev.ua

Аварія на Подолі, машина Renault в'їхала в будівлю НГУ
Від удару в автівки розбився бампер / Фото dtp.kiev.ua

Вам може бути корисним – небезпечні міфи щодо шин, через які водії наражаються на небезпеку: дивіться відео

Текст публікації "Києва оперативного":

На Подолі в будівлю Нацгвардії ледь не влетіла панянка на Renault. Схоже, що не впоралася із кермуванням на слизьких трамвайних коліях. На щастя, минулося без потерпілих.