Подорожчання проїзду в Києві: КМДА оприлюднила розцінки на проїзні та е-квитки

У КМДА підрахували, скільки киянам доведеться платити за проїзні після запровадження нових тарифів у комунальному транспорті. Також влада міста розрахувала знижки, які діятимуть при купівлі одразу кількох е-квитків.

Точні суми прописали у проєкті розпорядження КМДА. Вони зростуть більше ніж у два рази, і при купівлі проїзних різниця становитиме понад 1000 гривень.

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Проїзні обійдуться в кругленьку суму

Згідно з документом, звичайний безлімітний проїзний з січня 2022 року коштуватиме 2990 гривень. Наразі його вартість становить 1300 гривень. Що стосується проїзних з обмеженою кількістю поїздок, то ціна на них зміниться таким чином:

46 поїздок – 667 гривень (зараз 290 гривень), студентський – 333,5 гривень (зараз 145 гривень), учнівський – 166,75 гривень (зараз 72,5 гривні);

62 поїздки – 893 гривні (наразі 390 гривень), студентський – 446,5 гривень (зараз 195 гривень), учнівський – 223,25 гривень (зараз 97,5 гривень);

92 поїздки – 1316 гривень (нинішня ціна 575 гривень), студентський – 658 гривень (поки 287,5 гривень), учнівський – 329 гривень (зараз 143,75 гривні).



У КМДА показали, скільки коштуватимуть проїзні / Фото з Офіційного порталу Києва

Квитки у "Києві цифровому" теж підстрибнуть в ціні

Попри те, що е-квитки здорожчають, їх користувачі таки зможуть отримати певні знижки. Єдина умова – купівля наперед кількох поїздок. В такому разі ціни будуть дещо нижчими:

10 – 19 поїздок – одна поїздка коштуватиме 19 гривень (зараз 7,7 гривні);

20 – 29 поїздок – одна поїздка коштуватиме 18 гривень (зараз 7,4 гривні);

30 – 39 поїздок – одна поїздка коштуватиме 17 гривень (зараз 7,1 гривні);

40 – 49 поїздок – одна поїздка коштуватиме 16 гривень (зараз 6,8 гривні);

50 поїздок – одна поїздка коштуватиме 15 гривень (зараз 6,5 гривень).

Добові проїзні стануть "золотими"

Термін дії заздалегідь придбаних е-квитків закінчуватиметься в кінці року, коли їх купили.

У КМДА зауважили, що не планують вилучати з обігу безлімітні проїзні на одну, дві та три доби. Втім, їхня вартість також суттєво зміниться. Так, квиток на 24 години коштуватиме 250 гривень (зараз 100 гривень), на 48 годин – 375 гривень (зараз 150 гривень ), а на 72 години – 500 гривень (зараз 200 гривень).



Попередні розрахунки вартості добових проїзних у Києві / Фото з Офіційного порталу Києва

Маршрутки не відставатимуть

У Всеукраїнському об'єднанні перевізників попередили, що киянам слід перейматися не лише зростанням тарифів у комунальному транспорті. Адже підвищення цін на проїзд невідворотнє і в приватних маршрутках.