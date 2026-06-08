Потужні зливи та сильний вітер: Київ накриє негода

З вечора 8 та вночі 9 червня у Києві прогнозують потужну зливу. У столиці оголосили 1 рівень небезпечності.

Про це повідомили в КМДА.

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Що відомо про погоду в столиці?

У КМДА повідомили, що столицю у найближчі години накриє сильний дощ. Фахівці рекомендують мешканцям уникати рекламних щитів та ліній електропередач.

Також громадян попередили, що стояти біля високих дерев може бути небезпечно, а водіїв просять не ставити машини поруч. У КМДА зазначили, що в разі падіння дерев чи травмуванні людей потрібно негайно звертатися до рятувальників.

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У низці регіонів України 8 червня пройдуть потужні дощі. Синоптики також прогнозують град та сильні пориви вітру, а також попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві.

Негода також дістане і Лівобережжя країни. Дощі прогнозують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та у Дніпрі.

Найближчими днями в Україні збережеться нестійкий характер погоди, проте температурний фон поступово підвищуватиметься, тому наближається літнє тепло. Попри це, аномально спекотних значень чекати не варто.