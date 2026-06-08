Об этом сообщили в КГГА.

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Что известно о погоде в столице?

В КГГА сообщили, что столицу в ближайшие часы накроет сильный дождь. Специалисты рекомендуют жителям избегать рекламных щитов и линий электропередач.

Также граждан предупредили, что стоять возле высоких деревьев может быть опасно, а водителей просят не ставить машины рядом. В КГГА отметили, что в случае падения деревьев или травмировании людей нужно немедленно обращаться к спасателям.

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Другие новости о погоде в Украине

В ряде регионов Украины 8 июня пройдут мощные дожди. Синоптики также прогнозируют град и сильные порывы ветра, а также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве.

Непогода также достанет и Левобережье страны. Дожди прогнозируют на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Донецкой области, Запорожье, Херсонщине и в Днепре.

В ближайшие дни в Украине сохранится неустойчивый характер погоды, однако температурный фон постепенно будет повышаться, поэтому приближается летнее тепло. Несмотря на это, аномально жарких значений ждать не стоит.