Об этом сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

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Каких температур ждать?

Наталья Птуха сообщила о дальнейшем повышении температуры воздуха в Украине благодаря поступлению воздушных масс с запада и юго-запада, что будет способствовать установлению летних температурных показателей в большинстве регионов.

То есть еще и не критическая жара, и уже не холодно. Такая классическая летняя температура,

– рассказала она.

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Впрочем, по ее словам, в субботу, 6 июня, в западных областях, а в воскресенье, 7 июня, на Правобережье дневная температура будет несколько ниже из-за большего количества осадков. Там столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов тепла.

Что будет с погодой в дальнейшем?

Представительница Укргидрометцентра добавила, что в дальнейшем температурный фон существенно не будет меняться. Температура воздуха в ночные часы составит от 10 до 17 градусов тепла, а днем будет колебаться от 20 до 27 градусов тепла.

Таким образом жаркой погоды в ближайшее время по территории Украины не ожидается. По ее мнению, подобные температурные показатели являются комфортными и в основном соответствуют летнему и привычному для нас характеру погоды.

Кроме вышеупомянутого, Наталья Птуха отметила, что на ситуацию будут влиять периодические дожди. Она добавила, что осадки и отсутствие изнурительной жары будут создавать благоприятные условия для растительности и аграрного сектора.

К слову, в целом до конца текущей недели в Украине будет преобладать сухая и комфортная погода благодаря влиянию антициклона, однако часть регионов зацепит атмосферный фронт с дождями и незначительным снижением температур.