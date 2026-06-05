Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Смотрите также Летние грозы и жара: прогноз погоды на 6 июня

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 6 июня

В западных областях ожидаются умеренные, а местами дожди, которые местами будут с грозой. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+18 градусов, днем столбики термометров будут показывать +18...+23 градусов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В северных областях только в дневные часы возможны кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью будет +13...+18 градусов, днем синоптик прогнозирует уже +24...+29 градусов.

В центральной части страны только во второй половине дня в Кировоградской и Черкасской областях возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью будет +13...+19 градусов, днем возрастет до +25...+30 градусов.

В южных областях будет преобладать только солнечная и сухая погода, без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +14...+19 градусов, а уже днем, согласно прогнозу, пригреет до +25...+30 градусов.

В восточных областях также ожидается в основном малооблачная погода с отсутствием осадков. Температура воздуха в ночные часы составит около +10...+15 градусов, а днем повысится до +24...+29 градусов.

Воскресенье, 7 июня

В западных регионах возможны значительные дожди. Также возможны мелкий град и грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем будет +18...+23 градусов, на Закарпатье пригреет до +26 градусов.

В северных регионах погода будет дождливой, местами возможны грозы, в Киевской области осадки будут значительными. Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов, в Сумской области – до 31 градуса.

В центральных регионах дожди с грозами возможны в Черкасской и Кировоградской областях, где ожидается +22...+27 градусов. В целом в этой части температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +27...+32 градусов.

В южных регионах и в Крыму будет сухо, только в Одесской области возможны кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем +22...+27 градусов, в Крыму повысится до +27...+32 градусов.

В восточных регионах будет преобладать сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +11...+16 градусов, а уже днем столбики термометров будут показывать жаркие +27...+32 градусов.

Кстати, синоптик Виталий Постригань рассказывал, что первая половина июня на территории Украины в основном пройдет теплой, однако кроме комфортных температурных значений в части областей сохранятся осадки и грозы.