Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Яка погода буде на вихідних?

Субота, 6 червня

У західних областях очікуються помірні, а подекуди дощі, які місцями будуть з грозою. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+18 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть +18...+23 градусів.

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У північних областях лише у денні години можливі короткочасні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Температура повітря вночі буде +13...+18 градусів, удень синоптик прогнозує вже +24...+29 градусів.

У центральній частині країни лише у другій половині дня у Кіровоградській та Черкаській областях можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі буде +13...+19 градусів, удень зросте до +25...+30 градусів.

У південних областях переважатиме лише сонячна та суха погода, без істотних опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в діапазоні +14...+19 градусів, а вже вдень, згідно з прогнозом, пригріє до +25...+30 градусів.

У східних областях також очікується здебільшого малохмарна погода з відсутністю опадів. Температура повітря в нічні години становитиме близько +10...+15 градусів, а натомість удень підвищиться до +24...+29 градусів.

Неділя, 7 червня

У західних регіонах можливі значні дощі. Також можливі дрібний град та грози з поривчастим вітром. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, удень буде +18...+23 градусів, на Закарпатті пригріє до +26 градусів.

У північних регіонах погода буде дощовою, подекуди можливі грози, у Київській області опади будуть значними. Температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів, у Сумській області – до 31 градуса.

У центральних регіонах дощі з грозами можливі у Черкаській і Кіровоградській областях, де очікується +22…+27 градусів. Загалом у цій частині температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, удень +27…+32 градусів.

У південних регіонах та у Криму буде сухо, лише в Одеській області можливі короткочасні дощі з грозою. Температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, удень +22...+27 градусів, у Криму підвищиться до +27...+32 градусів.

У східних регіонах переважатиме суха та сонячна погода, без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в діапазоні +11...+16 градусів, а вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть спекотні +27...+32 градусів.

До речі, синоптик Віталій Постригань розповідав, що перша половина червня на території України здебільшого пройде теплою, проте крім комфортних температурних значень у частині областей утримаються опади та грози.