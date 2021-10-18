У Погребах рецидивіст напав із сокирою на матір чотирьох дітей: кадри з місця кривавої бійні

У селі Погреби поблизу Броварів раніше судимий 42-річний чоловік напав із сокирою на багатодітну матір. Заради легкої нажив він завдав потерпілій кілька ударів по голові. Моторошний інцидент трапився ввечері 13 жовтня.

Зловмисник на велосипеді почав переслідувати жінку, дочекавшись поки вона повертатиметься з роботи. Зрештою він таки наздогнав її, затягнув у болото на узбіччі дороги і почав бити сокирою по голові, аби заволодіти особистими речами.

За темою Чоловік бігав із сокирою вулицями Дніпра та побив жінку до непритомності

Врятували небайдужі перехожі

Жінка дивом вижила лише завдяки тому, що перехожі почули її голосні крики і кинулися на допомогу. Нападник, злякавшись, що його спіймають, утік з місця злочину, залишивши свою скривавлену непритомну жертву напризволяще. Тим часом люди, які прибігли на місце нападу, одразу ж викликали туди медиків та правоохоронців.

Життя жінки досі в небезпеці

Потерпілу негайно госпіталізували до лікарні із важкими травмами. Наразі за її життя продовжують боротися лікарі. Відомо, що на утриманні 42-річної жінки перебувають четверо дітей.

Зловмисника спіймали аж на Одещині

Правоохоронцям вдалося швидко встановити особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий уродженець Балти, що на Одещині. Саме там поліцейські й затримали чоловіка. Побоюючись відповідальності за скоєне, він утік в рідне місто одразу після нападу. Рецидивіст повністю визнав свою провину і запевнив, що розкаюється.

Йому повідомили про підозру в замаху на злочин та в спробі умисного вбивства. За це передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Ледь не вбив жінку і спокійно курив

Затриманий зізнався, що у вечір, коли напав на жінку, був дуже п'яним. Він вирішив пограбувати її і тому зважився на замах. Чоловік холоднокровно нишпорив по її кишенях та сумочці і зрештою присвоїв собі телефон жертви. Крім того, він навіть встиг покурити біля неї.

У Погребах чоловік ледь не вбив матір чотирьох дітей заради пограбування / Скриншоти з відео поліції Київської області

Під Києвом чоловік напав із сокирою на багатодітну матір: відео – Увага! Кадри 18+

Текст публікації поліції Київської області:

Безжально бив сокирою: поліцейські Київщини затримали чоловіка, який вчинив замах на вбивство багатодітної матері.

13 жовтня близько 21 години на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення від небайдужих людей про те, що на одній з вулиць села Погреби виявили непритомну скривавлену жінку.

На місце події одразу прибули оперативники, наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів, слідчих дій та оперативно встановили особу зловмисника і затримали його на території Одещини у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нападником виявився 42-річний житель Балти.

Нападник зізнався у скоєному злочині та пояснив поліцейським, що того вечора, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння завдав жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.

42-річну місцеву жительку з тяжкими тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу. Наразі за її життя борються лікарі. Жінка має на утриманні четверо дітей.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 15 (замах на злочин), пункту 7 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.