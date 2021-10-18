Злоумышленник на велосипеде начал преследовать женщину, дождавшись пока она будет возвращаться с работы. В конце концов он таки догнал ее, затащил в болото на обочине дороги и начал бить топором по голове, чтобы завладеть личными вещами.

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Спасли неравнодушные прохожие

Женщина чудом выжила лишь благодаря тому, что прохожие услышали ее крики и бросились на помощь. Нападавший, испугавшись, что его поймают, скрылся с места преступления, оставив свою окровавленную жертву на произвол судьбы. Тем временем люди, которые прибежали на место нападения, сразу же вызвали туда медиков и правоохранителей.

Жизнь женщины до сих пор в опасности

Пострадавшую немедленно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас за ее жизнь продолжают бороться врачи. Известно, что на иждивении 42-летней женщины находятся четверо детей.

Злоумышленника поймали аж в Одесской области

Правоохранителям удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Балты Одесской области. Именно там полицейские и задержали мужчину. Опасаясь ответственности за содеянное, он бежал в родной город сразу после нападения. Рецидивист полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается.

Ему сообщили о подозрении в покушении на преступление и в попытке умышленного убийства. За это предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчину взяли под стражу без права внесения залога.

Едва не убил женщину и спокойно курил

Задержанный признался, что в вечер, когда напал на женщину, был очень пьян. Он решил ограбить ее и потому решился на покушение. Мужчина хладнокровно шарил по ее карманам и сумочке и в конце концов присвоил себе телефон жертвы. Кроме того, он даже успел покурить возле нее.

В Погребах мужчина едва не убил мать четверых детей ради ограбления / скриншоты с видео полиции Киевской области

Под Киевом мужчина напал с топором на многодетную мать: видео – Внимание! Кадры 18+​

Текст публикации полиции Киевской области:

Безжалостно бил топором: полицейские Киевщины задержали мужчину, который совершил покушение на убийство многодетной матери.

13 октября около 21 часа на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от неравнодушных людей о том, что на одной из улиц села Погребы обнаружили окровавленную женщину без сознания.

На место происшествия сразу прибыли оперативники, наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и медики.

Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий, следственных действий и оперативно установили личность злоумышленника и задержали его на территории Одесской области в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нападавшим оказался 42-летний житель Балты.

Нападавший признался в совершенном преступлении и объяснил полицейским, что в тот вечер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес женщине несколько ударов топором по голове, ограбил, а затем скрылся.

42-летнюю местную жительницу с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Женщина имеет на иждивении четверо детей.

Следователи по процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по части 2 статьи 15 (покушение на преступление), пункту 7 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.