Покупки в останню мить: кияни перед святами масово кинулися на базари та в супермаркети

У Києві 30 грудня утворилися черги з покупців. На базарах найбільше людей – перед прилавками з фруктами та яйцями.

Покупці розповіли, що до кас у супермаркетах необхідно стояти по 10 – 15 хвилин. Кияни пояснюють, що йдуть по продукти в останню мить, бо хочуть мати на святковому столі усе свіже.

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"Бо хочеться свіжого, не хочеться, щоб воно все лежало і потім ще готувати тиждень, а потім все це їсти тиждень", – розповіла киянка Інна.

Ми купляємо небагато, на стіл, щоб зразу з'їсти,

– додає вона.



Киянка Інна робить покупки перед Новим роком / Скриншот з відео

Чи зросли ціни

Продавці зазначили, що вранці покупців менше, але вже після обіду черги збільшуються. Найбільший попит на фрукти – мандарини та апельсини. Коштують вони 45 – 60 гривень за кілограм.

Покупці розповіли, що ціни перед Новим роком зросли приблизно на 20%. Однак люди до цього були готовими.



Містяни шукають свіжу їжу / Скриншот з відео

Де у Києві можна зустріти Новий рік

Кияни та гості міста можуть зустрічати Новий рік на Софійській площі. Саме там стоїть головна ялинка країни. Там облаштують теплі зони відпочинку, ковзанку-тунель, дитячі атракціони, а поблизу буде ярмаркове містечко.

Крім цього варто відвідати Контрактову площу, площу перед Офісом Президента та Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ).