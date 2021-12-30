Покупці розповіли, що до кас у супермаркетах необхідно стояти по 10 – 15 хвилин. Кияни пояснюють, що йдуть по продукти в останню мить, бо хочуть мати на святковому столі усе свіже.
До теми Новорічний стіл: на скільки подорожчали святкові продукти
"Бо хочеться свіжого, не хочеться, щоб воно все лежало і потім ще готувати тиждень, а потім все це їсти тиждень", – розповіла киянка Інна.
Ми купляємо небагато, на стіл, щоб зразу з'їсти,
– додає вона.
Киянка Інна робить покупки перед Новим роком / Скриншот з відео
Чи зросли ціни
Продавці зазначили, що вранці покупців менше, але вже після обіду черги збільшуються. Найбільший попит на фрукти – мандарини та апельсини. Коштують вони 45 – 60 гривень за кілограм.
Покупці розповіли, що ціни перед Новим роком зросли приблизно на 20%. Однак люди до цього були готовими.
Містяни шукають свіжу їжу / Скриншот з відео
Де у Києві можна зустріти Новий рік
Кияни та гості міста можуть зустрічати Новий рік на Софійській площі. Саме там стоїть головна ялинка країни. Там облаштують теплі зони відпочинку, ковзанку-тунель, дитячі атракціони, а поблизу буде ярмаркове містечко.
Крім цього варто відвідати Контрактову площу, площу перед Офісом Президента та Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ).