Покупатели рассказали, что на кассах в супермаркетах необходимо стоять по 10 – 15 минут. Киевляне объясняют, что идут за продуктами в последний момент, потому что хотят иметь на праздничном столе все свежее.

К теме Новогодний стол: на сколько подорожали праздничные продукты

"Ведь хочется свежего, не хочется, чтобы оно все лежало и потом еще готовить неделю, а потом все это есть неделю", – рассказала киевлянка Инна.

Мы покупаем немного, на стол, чтобы сразу съесть,

– добавляет она.

Киевлянка Инна делает покупки перед Новым годом / Скриншот с видео

Выросли ли цены

Продавцы отметили, что утром покупателей меньше, но уже после обеда очереди увеличиваются. Самый большой спрос на фрукты – мандарины и апельсины. Стоят они 45-60 гривен за килограмм.

Покупатели рассказали, что цены перед Новым годом выросли примерно на 20%. Однако люди к этому были готовы.

Горожане ищут свежую еду / Скриншот с видео

Где в Киеве можно встретить Новый год

Киевляне и гости города могут встречать Новый год на Софийской площади. Там стоит главная елка страны. Там обустроят теплые зоны отдыха, каток-туннель, детские аттракционы, а поблизости будет ярмарочный городок.

Кроме этого, стоит посетить Контрактовую площадь, площадь перед Офисом Президента и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).