Поліцейські не відреагували: на Київщині водій вантажівки зніс шлагбаум та поїхав далі

Грубе порушення правил дорожнього руху сталося вдень 13 жовтня у селі Тарасівка на Київщині. Водій вантажівки протаранив шлагбаум, який перекривав проїзд для транспорту перед прибуттям поїзда.

Момент аварії зняли камери відеоспостереження, встановлені на залізничному переїзді. Судячи з запису, водій вантажівки поспішав проїхати через залізницю до проїзду поїзда.

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Через це він і зламав шлагбаум правою верхньою частиною кузова.

Поліцейські були у 5 метрах від місця аварії

ДТП сталася вдень 13 жовтня. Водій вантажівки спочатку заблокував рух зустрічному транспорту, оскільки габарити його автівки не дозволяли одразу повернути у потрібну смугу.

В цей час інша вантажівка чекала звільнення смуги поруч із залізницею, а безпосередньо на місці для проїзду поїздів перебувала машина патрульних поліцейських.

Коли ж світлофор почав миготіти червоним, а шлагбаум – опускався, водій натиснув на газ та зніс пристрій.

Поліцейські ж поспішили з'їхати з залізниці, однак переслідувати порушника не стали.

Слід зазначити, що сам водій після ДТП та переїзду залізниці не зупинився. Він спокійно поїхав далі.

Чи намагалися розшукати чоловіка правоохоронці через якийсь час після аварії, невідомо.

Дивіться відео з місця ДТП на Київщині: