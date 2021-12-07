Поліцейського, який скоїв п'яну подвійну смертельну ДТП під Києвом, взяли під варту

Поліцейського, який 4 грудня спровокував аварію із двома загиблими на Вишгородщині, взяли під варту. При цьому йому не дозволили вносити заставу, аби вийти зі слідчого ізолятора.

Підозрюваний був начальником сектору одного із районних управлінь поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

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Посада не врятує від в'язниці

Якщо провину поліцейського доведуть, то йому загрожує 7 – 12 років ув'язнення та позбавлення права керувати транспортом на 7 – 10 років. Зокрема, чоловіка підозрюють в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб.



Жертвами моторошної аварії стали двоє молодих людей / Фото Київської обласної прокуратури



Поліцейський був закермом нетверезим / Фото Київської обласної прокуратури

Що відомо про резонансну автотрощу

Добряче випивши, поліцейський сів за кермо Volkswagen Passat, проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в "ЗАЗ Таврію" на перехресті вулиць у селі Нові Петрівці.

Жертвами фатального зіткнення стали двоє людей з цього легковика.

Зокрема, загинули пасажири – 23-річний хлопець, який помер на місці трагедії, та 22-річна дівчина, яку намагалися врятувати в лікарні, але не змогли.

Державне бюро розслідувань 6 грудня оголосило правоохоронцю про підозру.

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Текст публікації Київської обласної прокуратури:

Арешт без альтернативи внесення застави – взято під варту поліцейського, підозрюваного у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на Київщині.

За клопотанням Київської обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави начальнику сектору одного із районних управлінь поліції Головвного управління Нацполіції в Київській області, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (частина 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що за даними слідства, поліцейський, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat проїхав на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ Таврія" на перехресті вулиць у селі Нові Петрівці Вишгородського району, Київської області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди один із пасажирів "Таврії" загинув на місці події, інший – помер у лікарні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком від семи до десяти років.