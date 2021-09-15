Поліція проводить обшуки у 12 комунальних підприємств Києва

Правоохоронці прийшли до Киїавтодору, Київавтошляхмосту та ще 10 районних комунальних шляхово-експлуатаційних управлінь для проведення слідчих дій. Ці обшуки є одними з наймасовіших за останні місяці за кількістю підприємств, де діють поліцейські.

У прокуратурі Києва кажуть, що обшуки пов'язані з привласненням та розтратою бюджетних коштів. Займаються розслідуванням цією справи працівники поліції зправління стратегічних розслідувань Києва та департаменту стратегічних розслідувань України.

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Правоохоронці прийшли до комунальників, аби вилучити документи про закупівлі за рахунок бюджету Києва, а також відомості про витрати шляхово-експлуатаційних управлінь.

Суму збитків не назвали



Поліція проводить дуже масштабні обшуки у комунальних підприємствах КМДА/ Фото прокуратури Києва

У прокуратурі Києва кажуть, що комунальники нібито:

придбали та встановили обмежувальні антипаркувальни стовпчики, які не відповідають технічним характеристикам. Купили їх буцімто в один період, але з різницею у понад 700 гривень;

завищили обсяги витрат солей, піско-соляної суміші та паливно-мастильних матеріалів;

списували зайве паливо;

використовували комунальний транспорт в особистих цілях та здавали його в аренду;

влаштовували на роботу "мертві душі".

Скільки саме збитків понесло місто через ці оборудки, правоохоронці не повідомили.

Провадження кваліфікували як привласнення бюджетних коштів групою осіб за попередньою змовою. Кого саме підозрюють у скоєнні злочину, правоохоронці також не сказали. Однак винуватцям загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.