Правоохранители пришли в Киевавтодор, Киевавтопутемост и еще 10 районных коммунальных дорожно-эксплуатационных управлений для проведения следственных действий. Эти обыски являются одними из самых массовых за последние месяцы по количеству предприятий, где действуют полицейские.