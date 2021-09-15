В прокуратуре Киева говорят, что следственные действия связаны с присвоением и растратой бюджетных средств.
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Правоохранители пришли в Киевавтодор, Киевавтопутемост и еще 10 районных коммунальных дорожно-эксплуатационных управлений для проведения следственных действий. Эти обыски являются одними из самых массовых за последние месяцы по количеству предприятий, где действуют полицейские.
Источник:прокуратура Киева
В прокуратуре Киева говорят, что следственные действия связаны с присвоением и растратой бюджетных средств.
Новость дополняется...