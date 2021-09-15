У прокуратурі Києва кажуть, що слідчі дії пов'язані з привласненням та розтратою бюджетних коштів.
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Правоохоронці прийшли до Киїавтодору, Київавтошляхмосту та ще 10 районних комунальних шляхово-експлуатаційних управлінь для проведення слідчих дій. Ці обшуки є одними з наймасовіших за останні місяці за кількістю підприємств, де діють поліцейські.
Джерело:прокуратура Києва
У прокуратурі Києва кажуть, що слідчі дії пов'язані з привласненням та розтратою бюджетних коштів.
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