Поліція проводить обшуки на низці підприємств КМДА

Правоохоронці прийшли з черговими обшуками на комунальні підприємства Київтеплоенерго, Київводоканал, Зеленбуду та до фірм-підрядників. Слідчі дії почалися вранці 5 жовтня.

Як зазначили у прокуратурі Києва, правоохоронці розслідують ймовірні викрадення коштів під час закупівлі обладнання. Бюджет столиці при цьому нібито зазнав майже 10 мільйонів збитків.

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Слідчі кажуть, що оборудки проводилися за допомогою приватних компаній, які мають ознаки фіктивності.

Фігуранти невідомі

За даними правоохоронців, корупційні злочини буцімто вчинили працівники Київтеплоенерго, Київводоканалу, консультативно-діагностичний центру Святошинського району столиці, а також комунального підприємства по утриманню зеленних насаджень цього ж району.

Хто конкретно фігурує у кримінальному провадження щодо заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у прокуратурі не пояснили.

У відомстві кажуть, що комунальники з 2018 до 2020 рік укладали з приватною компанією договори про придбання обладнання для монтажу систем опалення, кондиціонування та водопровідних мереж.

Потім цей підрядник нібито відобразив у бухгалтерській та податковій звітності фінансові операції з низкою фіктивних компаній для переведення замовлення на субпідряд.

Для пошуків документів, які б могли слугувати доказами протиправної діяльності, правоохоронці й прийшли з обшуками до низки підприємств, а також у квартири фігурнантів справи.

Чи знайшли щось для себе цікаве поліцейські, невідомо. Слідчі дії продовжуються.