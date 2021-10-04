У пресслужбі ДБР зазначили, що відомство приділяє підвищену увагу виявленню злочинів у роботах місцевих органів влади. Зокрема це стосується КМДА та комунальних підприємств, які їй підпорядковуються.

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Пильну увагу до влади Києва правоохоронці пояснили тим, що саме до столиці є величезні фінансові потоки, які й часто спокушають чиновників до протиправних дій.

Пріоритетні викриття

У ДБР підкреслили, що припинення корупційних дій з боку чиновників КМДА та депутатів Київради є для них пріоритетом.

За інформацією бюро, керівники та посадовці КМДА нібито налагодили схеми з розкрадання бюджету, які щорічно завдають шалені збитки громаді.

Щороку столиця буцімто несе майже 10 мільярдів гривень збитків. Втім, як саме рахували цю суму, у ДБР не пояснили.



Основним механізмом розкрадання коштів громади є їх неефективний та безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами. Зокрема щорічно понад 20 млрд грн спрямовується до комунальних підприємств, що в подальшому створює додаткові корупційні ризики,

– розповіли у ДБР.

Згідно з офіційними даними, наразі слідчі ДБР збирають докази провини у корупційних злочинах стосовно посадовців 12 комунальних підприємств та департаментів КМДА.

Дивіться відео ДБР про корупцію у Києві:

Що відомо про кримінальні провадження стосовно посадовців КМДА

Масові обшуки, пов'язані з нібито викриттям комунальників та чиновників у корупційних злочинах, почалися у Києві на початку 2021 року. Ледве не кожного дня поліцейські, податківці, СБУшники та працівники ДБР приходили зі слідчими діями до різних КП чи департаментів КМДА.

Фактично про жодні затримання чи скерування справ до суду з приводу цих інцидентів за останні кілька місяців у правоохоронних органах не повідомляли.

У київській владі при цьому постійно казали, що навала обшуків пов'язана з політичним переслідуванням Віталія Кличка з боку Офісу президента.