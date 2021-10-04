В пресс-службе ГБР отметили, что ведомство уделяет повышенное внимание выявлению преступлений в работах местных органов власти. В частности это касается КГГА и коммунальных предприятий, которые ей подчиняются.
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Пристальное внимание к властям Киева правоохранители объяснили тем, что именно в столицу есть огромные финансовые потоки, которые и часто соблазняют чиновников к противоправным действиям.
Приоритетные разоблачения
- В ГБР подчеркнули, что прекращение коррупционных действий со стороны чиновников КГГА и депутатов Киевсовета является для них приоритетом.
- По информации бюро, руководители и должностные лица КГГА якобы наладили схемы по хищению бюджета, которые ежегодно наносят огромные убытки общине.
- Ежегодно столица якобы несет убытки почти 10 миллиардов гривен убытков. Впрочем, как именно считали эту сумму, в ГБР не объяснили.
Основным механизмом хищения средств общины является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями. В частности ежегодно более 20 млрд грн направляется в коммунальные предприятия, что в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски,
– рассказали в ГБР.
Согласно официальным данным, сейчас следователи ГБР собирают доказательства вины в коррупционных преступлениях в отношении должностных лиц 12 коммунальных предприятий и департаментов КГГА.
Смотрите видео ГБР о коррупции в Киеве:
Что известно об уголовных производствах в отношении должностных лиц КГГА
Массовые обыски, связанные якобы с разоблачением коммунальщиков и чиновников в коррупционных преступлениях, начались в Киеве в начале 2021 года. Чуть ли не каждый день полицейские, налоговики, СБУшники и работники ГБР приходили со следственными действиями в различные КП или департаменты КГГА.
Фактически ни о каких задержаниях или направлении дел в суд по поводу этих инцидентов за последние несколько месяцев в правоохранительных органах не сообщали.
В киевской власти при этом постоянно говорили, что нашествие обысков связано с политическим преследованием Виталия Кличко со стороны Офиса президента.