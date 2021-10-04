В пресс-службе ГБР отметили, что ведомство уделяет повышенное внимание выявлению преступлений в работах местных органов власти. В частности это касается КГГА и коммунальных предприятий, которые ей подчиняются.

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Пристальное внимание к властям Киева правоохранители объяснили тем, что именно в столицу есть огромные финансовые потоки, которые и часто соблазняют чиновников к противоправным действиям.

Приоритетные разоблачения

В ГБР подчеркнули, что прекращение коррупционных действий со стороны чиновников КГГА и депутатов Киевсовета является для них приоритетом.

По информации бюро, руководители и должностные лица КГГА якобы наладили схемы по хищению бюджета, которые ежегодно наносят огромные убытки общине.

Ежегодно столица якобы несет убытки почти 10 миллиардов гривен убытков. Впрочем, как именно считали эту сумму, в ГБР не объяснили.

Основным механизмом хищения средств общины является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями. В частности ежегодно более 20 млрд грн направляется в коммунальные предприятия, что в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски,

– рассказали в ГБР.

Согласно официальным данным, сейчас следователи ГБР собирают доказательства вины в коррупционных преступлениях в отношении должностных лиц 12 коммунальных предприятий и департаментов КГГА.

Смотрите видео ГБР о коррупции в Киеве:

Что известно об уголовных производствах в отношении должностных лиц КГГА

Массовые обыски, связанные якобы с разоблачением коммунальщиков и чиновников в коррупционных преступлениях, начались в Киеве в начале 2021 года. Чуть ли не каждый день полицейские, налоговики, СБУшники и работники ГБР приходили со следственными действиями в различные КП или департаменты КГГА.

Фактически ни о каких задержаниях или направлении дел в суд по поводу этих инцидентов за последние несколько месяцев в правоохранительных органах не сообщали.

В киевской власти при этом постоянно говорили, что нашествие обысков связано с политическим преследованием Виталия Кличко со стороны Офиса президента.