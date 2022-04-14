Поліція затримала зрадника з Бучі: разом із ворогом бив та залякував місцевих

Поліцейські затримали чоловіка, який перейшов у Бучі на сторону російських окупантів. Він разом із ворогом бив та залякував місцевих жителів.

У поліції зазначили, що житель Кривого Рогу приїхав у Бучу до родичів. За матеріалами слідства, в лютому чоловік перейшов на сторону окупантів.

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У Бучі чоловік разом ворогом бив місцевих

Він патрулював разом із військовими Росії, психологічно тиснув на жителів Бучі, погрожував їм вбивством та залякував зброєю. Крім того, чоловік здавав позиції українських військових.

Слідство встановило, що підозрюваний разом із російськими військовими бив і катував людей, які підтримували Збройні Сили України, чинили опір загарбникам та не погоджувалися на співпрацю,

– зазначили в поліції.



У Бучі чоловік співпрацював з ворогом / Фото Нацполіції

Правоохоронці затримали зрадника

Оперативники департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Нацполіції затримали підозрюваного на Дніпропетровщині. Там він переховувався після звільнення Київщини від ворога.

Щодо нього розпочали справу за статтями про колабораційну діяльність, державну зраду, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.



Поліція знайшла докази злочинів українця / Фото Нацполіції

Під час розслідування кримінального провадження поліцейські зібрали докази причетності 62-річного українця до злочинів.

Фігуранту справи вже оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Житель Кривого Рогу перейшов на сторону ворога / Фото Нацполіції

Правоохоронці затримали зрадника з Бучі: дивіться відео