Володимир Зеленський повідомив, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу.

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На думку Президента України, це правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті.

Відповідальність для російських військових за воєнні злочини – неминуча. Будемо затягувати їх усіх у трибунал. Не тільки за скоєне в Бучі,

– оголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він зазначив, що у звільнених районах продовжується розмінування. Після окупантів залишилися десятки тисяч снарядів, які не розірвалися, мін та розтяжок – багато всього.

"Тому усім, хто хоче повернутися додому, на звільнену території, варто бути максимально обережними та уважними. Й одразу повідомляти поліції та рятувальникам у випадку, якщо знайдете якийсь незрозумілий предмет", – наголосив Зеленський.

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