В полиции отметили, что житель Кривого Рога приехал в Бучу к родственникам. По материалам следствия, в феврале мужчина перешел на сторону оккупантов.

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В Буче мужчина вместе врагом избивал местных

Он патрулировал вместе с военными России, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством и запугивал оружием. Кроме того, мужчина сдавал позиции украинских военных.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные Силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество,

– отметили в полиции.

В Буче мужчина сотрудничал с врагом / Фото Нацполиции

Правоохранители задержали предателя

Оперативники департамента уголовного розыска совместно со следователями Нацполиции задержали подозреваемого в Днепропетровской области. Там он скрывался после освобождения Киевской области от врага.

В отношении него начали дело по статьям о коллаборационной деятельности, государственной измене, а также финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Полиция нашла доказательства преступлений украинца / Фото Нацполиции

В ходе расследования уголовного производства полицейские собрали доказательства причастности 62-летнего украинца к преступлениям.

Фигуранту дела уже объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Житель Кривого Рога перешел на сторону врага / Фото Нацполиции

Правоохранители задержали предателя из Бучи: смотрите видео