Поміняли 3 машини: "викрадення" хлопчика під Києвом потрапило на камери відеонагляду

Активісти та політики Броварського району Київської області намагаються встановити місцеперебування 3-річного Дмитрика. У поліції кажуть, що з хлопчиком все нормально, а батько має повне право перебувати з сином.

За словами активістки Олександри Дудар, до вивезення хлопчика може бути причетне угруповання, яке спеціалізується на викраденні дітей у матерів після розлучення батьків. Наразі офіційних підтверджень того, що у ймовірному правопорушенні брав участь хтось, окрім батька, немає.

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У соцмережах жінки, які допомагають матері хлопчика, стверджують, що батько ретельно готувався до того, щоб забрати дитину.

Змінив 3 машини

Мати Дмитрика каже, що її колишній чоловік забрав дитину та нібито передав його іншому чоловіку через паркан будинку.

Згодом малечу на орендованій машині відвезли до зламаних запасних воріт котеджного містечка.

Subaru Forester, на якому батько віз хлопчика, залишився у полі під Броварами.

Згодом Дмитрика буцімто везли ще на 2 автівках.

Дивіться відео викрадення хлопчика на Київщині:

Батьку не забороняли бути з сином

Матір каже, що у день "викрадення" хлопчик захворів. Крім того, у нього є затримка в розвитку та багато рекомендацій з реабілітації.

Також відомо, що дорогою від будинку, де Дмитрик мешкав з мамою, йому стало погано. Батько відвозив дитину до клініки KinderKlinik. Втім, там відмовилися надати матері інформацію про стан її дитини та про те, хто його супроводжував.



Рішення селищної ради юридично не забороняє батьку мешкати з сином / Фото Лідії Сичової

У поліції Київщини в коментарі 24 каналу пояснили, що дійсно існує рішення Великодимерської селищної ради про те, що батько має відвідувати дитину у присутності матері. Однак жодних рішень суду щодо неприпустимості перебування чоловіка з сином немає. Засідання служителів Феміди щодо визначення адреси, де мешкатиме хлопчик, має розпочатися лише 26 вересня.

Кримінальну справу все ж таки відкрили

Правоохоронці кажуть, що наразі Дмитрик перебуває з батьком, а жодних причин вважати, що здоров'ю дитини щось загрожує, нема. Крім того, сам чоловік приходив до поліції разом з адвокатом та надавав пояснення слідчим.

Проте правоохоронці передадуть матеріали до органів опіки для складання щодо батька адмінпротоколів про невиконання батьківських обов'язків. Також поліцейські відкрили кримінальну справу щодо самоправства. Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні цього злочину, йому загрожує до 850 гривень штрафу, до 2 років виправних робіт або до 3 місяців арешту.