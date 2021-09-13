По словам активистки Александры Дудар, к вывозу мальчика может быть причастна группировка, которая специализируется на похищении детей у матерей после развода родителей. Сейчас официальных подтверждений того, что в вероятном правонарушении участвовал кто-то, кроме отца, нет.

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В соцсетях женщины, которые помогают матери мальчика, утверждают, что отец тщательно готовился к тому, чтобы забрать ребенка.

Сменил 3 машины

Мать Димы говорит, что ее бывший муж забрал ребенка и якобы передал его другому мужчине через забор дома.

Впоследствии малышей на арендованной машине отвезли к сломанным запасным воротам коттеджного городка.

Subaru Forester, на котором отец вез мальчика, остался в поле под Броварами.

Впоследствии Диму якобы везли еще на 2 машинах.

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Отцу не запрещали быть с сыном

Мать говорит, что в день "похищения" мальчик заболел. Кроме того, у него есть задержка в развитии и много рекомендаций по реабилитации.

Также известно, что по дороге от дома, где Дима жил с мамой, ему стало плохо. Отец отвозил ребенка в клинику KinderKlinik. Впрочем, там отказались предоставить матери информацию о состоянии ее ребенка и о том, кто его сопровождал.



Решение поселкового совета юридически не запрещает отцу жить с сыном / Фото Лидии Сычевой

В полиции Киевской области в комментарии 24 каналу пояснили, что действительно существует решение Великодимерского поселкового совета о том, что отец должен посещать ребенка в присутствии матери. Однако никаких решений суда о недопустимости пребывания мужчины с сыном нет. Заседание служителей Фемиды по определению адреса, где будет жить мальчик, должно начаться лишь 26 сентября.

Уголовное дело все же открыли

Правоохранители говорят, что сейчас Дима находится с отцом, а никаких причин считать, что здоровью ребенка что-то угрожает, нет. Кроме того, сам мужчина приходил в полицию вместе с адвокатом и давал объяснения следователям.

Однако правоохранители передадут материалы в органы опеки для составления в отношении отца админпротоколов о невыполнении родительских обязанностей. Также полицейские открыли уголовное дело по самоуправству. Если мужчину признают виновным в совершении этого преступления, ему грозит до 850 гривен штрафа, до 2 лет исправительных работ или до 3 месяцев ареста.