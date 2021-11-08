Порушення карантину у Києві: поліцейські склали понад 100 протоколів за добу

У Києві впродовж 7 листопада правоохоронці склали 110 протоколів через порушення карантину. Загалом вони здійснили 410 перевірок.

За даними правоохоронців, вони здійснили 172 перевірки громадського транспорту. Після цього вони склали 3 адміністративні протоколи.

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За результатами перевірок у транспорті поліцейські також винесли 102 адмінпостанови через відсутність засобів індивідуального захисту.

У Києві після посилення карантинних обмежень користуватись громадським транспортом можуть лише ті, хто має COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Поліцейські також перевірили 238 об'єктів господарської діяльності та склали 5 адміністративних протоколів.



Правоохоронці склали понад сотню протоколів / Фото Нацполіції

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