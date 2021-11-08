Порушення карантину у Києві: поліцейські склали понад 100 протоколів за добу
8 листопада 2021 , 13:36Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
У Києві впродовж 7 листопада правоохоронці склали 110 протоколів через порушення карантину. Загалом вони здійснили 410 перевірок.
За даними правоохоронців, вони здійснили 172 перевірки громадського транспорту. Після цього вони склали 3 адміністративні протоколи.
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За результатами перевірок у транспорті поліцейські також винесли 102 адмінпостанови через відсутність засобів індивідуального захисту.Зверніть увагу! У Києві після посилення карантинних обмежень користуватись громадським транспортом можуть лише ті, хто має COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
Поліцейські також перевірили 238 об'єктів господарської діяльності та склали 5 адміністративних протоколів.
Правоохоронці склали понад сотню протоколів / Фото Нацполіції
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Коронавірус у Києві: останні новини
- У Києві через погіршення ситуації з коронавірусом з 1 листопада запровадили додаткові карантинні обмеження. Наприклад, лише щеплені мешканці столиці або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати кафе, торговельні центри, спортзали та кінотеатри.
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