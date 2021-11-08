Порушення карантину у Києві: поліцейські склали понад 100 протоколів за добу

8 листопада 2021 , 13:36
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Джерело:

Нацполіція

У Києві впродовж 7 листопада правоохоронці склали 110 протоколів через порушення карантину. Загалом вони здійснили 410 перевірок.

За даними правоохоронців, вони здійснили 172 перевірки громадського транспорту. Після цього вони склали 3 адміністративні протоколи.

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За результатами перевірок у транспорті поліцейські також винесли 102 адмінпостанови через відсутність засобів індивідуального захисту. 

Зверніть увагу! У Києві після посилення карантинних обмежень користуватись громадським транспортом можуть лише ті, хто має COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Поліцейські також перевірили 238 об'єктів господарської діяльності та склали 5 адміністративних протоколів.


Правоохоронці склали понад сотню протоколів / Фото Нацполіції

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Коронавірус у Києві: останні новини

  • У Києві через погіршення ситуації з коронавірусом з 1 листопада запровадили додаткові карантинні обмеження. Наприклад, лише щеплені мешканці столиці або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати кафе, торговельні центри, спортзали та кінотеатри.
  • За словами мера столиці Віталія Кличка, через стрімке поширення COVID-19 Київ може пробути у червоній карантинній зоні до 1 грудня.
  • У Києві фіксують рекордні черги на вакцинацію від коронавірусу. Зважаючи на це, ще один пункт для щеплень відкрили у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви.
  • Впродовж 7 листопада у Києві виявили понад 600 нових випадків інфікування коронавірусом. 
Автор: Тетяна Кійовська