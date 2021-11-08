По данным правоохранителей, они осуществили 172 проверки общественного транспорта. После этого они составили 3 административных протокола.

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По результатам проверок в транспорте полицейские также вынесли 102 админпостановления из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Обратите внимание! В Киеве после усиления карантинных ограничений пользоваться общественным транспортом могут лишь те, кто имеет COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Полицейские также проверили 238 объектов хозяйственной деятельности и составили 5 административных протоколов.



Правоохранители составили более сотни протоколов / Фото Нацполиции

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