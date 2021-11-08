По данным правоохранителей, они осуществили 172 проверки общественного транспорта. После этого они составили 3 административных протокола.
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По результатам проверок в транспорте полицейские также вынесли 102 админпостановления из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.
Полицейские также проверили 238 объектов хозяйственной деятельности и составили 5 административных протоколов.
Правоохранители составили более сотни протоколов / Фото Нацполиции
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Коронавирус в Киеве: последние новости
- В Киеве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 1 ноября ввели дополнительные карантинные ограничения. Например, только привитые жители столицы или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, смогут посещать кафе, торговые центры, спортзалы и кинотеатры.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне до 1 декабря.
- В Киеве фиксируют рекордные очереди на вакцинацию от коронавируса. Несмотря на это, еще один пункт для прививок открыли в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви.
- В течение 7 ноября в Киеве обнаружили более 600 новых случаев инфицирования коронавирусом.