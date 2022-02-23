Посилена охорона та хрести: що відбувається під посольством Росії після втечі дипломатів

Російські дипломати спішно покинули територію України 23 лютого. У посольстві Росії у Києві перед цим знищували секретну документацію.

Кореспондентка 24 каналу побувала біля дипломатичної будівлі на Повітрофлотському проспекті та побачила порожню будівлю зі знятим прапором. Втім, посольство посилено охороняють бійці нацгвардії.

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За даними джерел 24 каналу, охорона будівлі ворожої держави здійснюється через те, що Україна повною мірою виконує всі міжнародні зобов'язання. Саме через це з урахуванням можливої реакції суспільства на російську агресію правоохоронцям й довелося посилити заходи безпеки.

Могильні хрести та будівля без прапора

Бійцям нацгвардії наказали перевіряти документи журналістів, які хочуть вести зйомку на фоні посольства. Втім, представникам ЗМІ ніяк не забороняють виконувати свої обов'язки.



Нацгвардійці біля посольства Росії у Києві / Фото Валентини Поліщук

Окрім звичайного патрулю, перед будівлею чергує мікроавтобус нацгвардії.



Вхід до посольства зачинили за допомогою додаткових пристосувань / Фото Валентини Поліщук

Хвіртка, що веде на територію посольства, зачинена металевим ланцюгом та звичайним замком.



Інсталяція біля посольства Росії / Фото Валентини Поліщук

Російські дипломати втекли з Києва, забравши з собою службові автівки, то ж, паркінг дипломатичного відомства стоїть геть порожнім.



Про те, що будівля належить Росії, нагадує лише герб / Фото Валентини Поліщук

Мешканці столиці у соцмережах висловлюють своє обурення посиленням охорони посольства. Кияни незадоволені тим, що за кошти платників податків українські правоохоронці охороняють приміщення країни-агресора.

Дивіться відео з-під будівлі посольства РФ у Києві:

Росія цинічно пояснює втечу дипломатів

Термінову евакуацію персоналу посольств з України у МЗС держави-агресорки пояснили вигадками про "не реагування" влади нашої держави на небезпеку дипломатів. Нібито росіянам постійно надходили погрози. Буцімто через це у Львові, Одесі та Києві влаштували флешмоб зі спалювання документації, після чого дипломати зібрали речі та "евакуювалися".