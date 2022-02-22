У Москві побідкалися, що, починаючи з 2014 року, на їхнє посольство в Києві та генконсульства в Одесі, Львові та Харкові неодноразово нападали.

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Росія невдовзі вивезе своїх дипломатів з Києва

Також держава-агресорка поскаржилася, що, мовляв, українці "регулярно влаштовували провокації щодо Російського центру науки й культури в Києві, завдавали шкоди здоров'ю його керівнику та майну центру". Крім того, російським дипломатам начебто "погрожували", зокрема й "фізичною розправою".

А українська влада буцімто належним чином на всі ці "жахливі речі" щодо дипломатів країни-окупанта не реагувала.

У теперішніх умовах, "підсумували" у міністерстві закордонних справ Росії, Москва "вирішила подбати про російських дипломатів та співробітників посольства та генконсульств".

З метою захисту їхнього життя та безпеки прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні,

– заявили у відомстві.

Реалізувати це рішення Росія планує вже незабаром. Водночас точних дат не назвали.

До слова, у своєму довгому вступі до повідомлення про вивезення дипломатів з України, МЗС Росії повторювало заяви Володимира Путіна, які він наговорив під час свого звернення 21 лютого.

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Генконсульства Росії в Україні припинили роботу

Генеральне консульство Росії у Львові 21 лютого припинило приймати громадян. Це відбулося нібито через епідеміологічну ситуацію. Закрили дипустанови й в Одесі та Харкові. Туди більше не можна записатися.

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